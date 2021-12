La definizione e la soluzione di: Lo sportello dei pagamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CASSA

Significato/Curiosità : Lo sportello dei pagamenti

Area unica dei pagamenti in euro Voce principale: Euro. L'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area o in acronimo SEPA) è un'area in cui cittadini, imprese e pubbliche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sportello; pagamenti; sportello da armadietto; Un piccolo sportello ; Prendere allo sportello ; sportello d'armadio; Come i pagamenti dilazionati in diverse quote; Acconti di pagamenti futuri; Li comportano i pagamenti ; pagamenti dovuti e non ancora versati; Cerca nelle Definizioni