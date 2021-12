La definizione e la soluzione di: Spasima per la sua bella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INNAMORATO

Significato/Curiosità : Spasima per la sua bella

Spasimo di Sicilia in primo piano "RAPHAEL URBINAS". La tavola fu commissionata dal monastero olivetano di Santa Maria dello Spasimo (da cui il nome dell'opera) di Palermo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

