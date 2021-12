La definizione e la soluzione di: Sorgere a nuova vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RINASCERE

Significato/Curiosità : Sorgere a nuova vita

nuova Inghilterra nord a sud): Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut La nuova Inghilterra fu la prima regione degli Stati Uniti a definire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sorgere; nuova; vita; Tale è un dettaglio che fa sorgere dei dubbi; L’insorgere degli oppressi; Una sofferenza che può sorgere nel travaglio; Il Khan che fece sorgere la costa Smeralda; nuova : è in Oceania; Si da dentro a volte quando si compra una macchina nuova ; Si definisce nel finanziamento per l acquisto dell auto nuova ; Il ritorno a nuova vita; Pieno di vita lità; Invita re a battersi; L Avita bilc musicista; La croce dell antico Egitto simbolo della vita ; Cerca nelle Definizioni