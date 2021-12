La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Bruxelles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : XE

Significato/Curiosità : Sono vicine in Bruxelles

Bruxelles (comune) La città di Bruxelles, in italiano anche Brusselle (in francese ville de Bruxelles o anche Bruxelles-ville, in olandese Brussel-stad), è uno dei 19 comuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

