La definizione e la soluzione di: Lo sono le persone che non amano fare voli pindarici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REALISTE

Significato/Curiosità : Lo sono le persone che non amano fare voli pindarici

... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; persone; amano; fare; voli; pindarici; sono ordinati nella tavola periodica; sono alte negli acuti; sono vicine in Hopkins; sono pari nell abito; persone infide; Animali cui si paragonano le persone vili; Si stringe fra due persone che si accordano; Una cerchia ristretta di persone ; amano il dolce far niente; I suoi abitanti si chiamano teatini; Nei film western lo chiamano saloon; I catanesi lo chiamano “a muntagna”; Rifare senza fare ; fare per scherzo; fare opposizione; Nei grattacieli non se ne può fare a meno; Sigla dei voli Alitalia; II tavoli no dei calzolai e dei ciabattini; Frasi amorevoli ; Piacevoli , ameni; Componimenti pindarici ; Cerca nelle Definizioni