La definizione e la soluzione di: Sono pari nel salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AT

Significato/Curiosità : Sono pari nel salto

salto in alto Il salto in alto è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

