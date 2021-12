La definizione e la soluzione di: Lo sono certi gesti superstiziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCARAMANTICI

Significato/Curiosità : Lo sono certi gesti superstiziosi

Sfortuna (sezione Lo sfortunato) continuano a esservi persone superstiziose, come pure persone che, pur non proclamandosi superstiziose, preferiscono evitare certi comportamenti, sostenendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

