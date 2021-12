La definizione e la soluzione di: Sono alte negli acuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOTE

Significato/Curiosità : Sono alte negli acuti

MDMA (sezione Effetti post acuti e tossicità) in questi casi, Sono contrastanti. Tali alterazioni posSono causare, specie in soggetti che ne hanno fatto un uso prolungato o ad alte dosi, problemi psicologici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; alte; negli; acuti; sono vicine in Hopkins; sono pari nell abito; Dove vige non sono ammessi... gli arem; Vi si possono formare file; alte sporgenze della costa sul mare; Si alte rnano ai “ma”; Sua alte zza; alte rati per l effetto di sostanze stupefacenti; Sciatte o negli genti; Gira negli ... ambienti viziati; negli ospedali c è quella operatoria; Ingemar _, asso dello sci negli Anni 70-80; Si dice di grido acuti ssimo; Si dice che abbia vista acuti ssima; Riacuti zzarsi di una malattia che sembrava guarita; Intelligenti, acuti ; Cerca nelle Definizioni