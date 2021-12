La definizione e la soluzione di: Sezioni longitudinali della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAVATE

Significato/Curiosità : Sezioni longitudinali della chiesa

chiesa dell'Autostrada del Sole del 1960, l'impianto della chiesa è già completamente definito: all'aula a croce latina si giustappongono gli assi longitudinali del nartece galleria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

