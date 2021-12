La definizione e la soluzione di: Serbatoi d acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CISTERNE

Significato/Curiosità : Serbatoi d acqua piovana

Acquedotto romano a fonti d'acqua locali come sorgenti e corsi d'acqua, integrate da falde idriche, da pozzi di proprietà pubblica o privata, e da acqua piovana stagionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

