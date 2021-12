La definizione e la soluzione di: Separa due coste vicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRETTO

Significato/Curiosità : Separa due coste vicine

Africa (sezione coste e isole) Capo Verde-Fortaleza, Brasile); a nord con il Mar Mediterraneo, che la Separa dall'Europa. Il termine Africa, o anche Affrica, nella tradizione letteraria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con separa; coste; vicine; Da lui ci separa una generazione; Le separa la R; Ci separa dalla Germania; separa no la R dalla U; Anfratti delle coste ; La grande coste llazione con una famosa cintura; La coste llazione del Serpentario; L astro più luminoso della coste llazione del Toro; Sono vicine in Bruxelles; Sono vicine in Hopkins; Sono vicine nelle sedie; Sono vicine in Fitzgerald; Cerca nelle Definizioni