La definizione e la soluzione di: Ci separa dalla Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVIZZERA

Significato/Curiosità : Ci separa dalla Germania

Confine tra l'Austria e la Germania Il confine tra l'Austria e la Germania descrive la linea che separa i due Stati. Ha una lunghezza di 784 km. Il confine è situato al nord-ovest dell'Austria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

