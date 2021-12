La definizione e la soluzione di: È sempre presente in ogni presepio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BUE

Significato/Curiosità : e sempre presente in ogni presepio

Presepe napoletano grande amore per il presepio nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. L'abilità di Gaetano accrebbe la popolarità del presepio e particolarmente apprezzato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

