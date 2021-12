La definizione e la soluzione di: Segno distintivo applicato ai prodotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : MARCHIO DI FABBRICA

Marchio registrato Il marchio registrato è un Segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

