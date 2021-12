La definizione e la soluzione di: È Santa... in Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FE

Significato/Curiosità : e Santa... in Argentina

Santa Fe (Argentina) città. Nel suo poema del 1602 La Argentina Martín del Barco Centenera definisce gli abitanti di Santa Fe come "argentini", è la prima volta nella letteratura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

