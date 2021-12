La definizione e la soluzione di: Salvador de , in Brasile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAHIA

Significato/Curiosità : Salvador de , in Brasile

Salvador (Brasile) Salvador è una città del Brasile, capitale dello Stato di Bahia, parte della mesoregione Metropolitana de Salvador e della microregione di Salvador. Fondata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

