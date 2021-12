La definizione e la soluzione di: Saint= torta con i bignè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HONORÈ

Significato/Curiosità : Saint= torta con i bigne

Profiterole (categoria Voci con codice NDL) l'accento sulla i) è un tipo di dolce francese ottenuto con un bignè riempito di crema pasticcera, crema chantilly, panna o gelato e ricoperto con una crema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

