La definizione e la soluzione di: Rulla in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPLANO

Significato/Curiosità : Rulla in pista

Savoia-Marchetti S.M.73 dall'azienda italiana Savoia-Marchetti negli anni trenta. Il prototipo venne portato in volo per la prima volta il 4 giugno 1934; macchina robusta e versatile prestò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con rulla; pista; Tamburo che rulla nella foresta; rulla no prima del decollo; Strumento musicale con piatti e rulla nte; Frulla ti come un uovo; Antonio che fu un asso del ciclismo su pista ; Nelle idee dell utopista non ce posto per essa; Ostacolo per rallentare le auto in pista ; Un centrocampista come Gabriele Oriali; Cerca nelle Definizioni