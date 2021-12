La definizione e la soluzione di: Rivestito d un prezioso metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DORATO

Significato/Curiosità : Rivestito d un prezioso metallo

metallo nobile sacri, etc.). Ciò nonostante i termini "metallo nobile" e "metallo prezioso" non sono sinonimi. Il termine metallo nobile risale almeno al tardo Quattordicesimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

