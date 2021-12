La definizione e la soluzione di: Ridursi in piccoli frammenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SGRETOLARSI

Significato/Curiosità : Ridursi in piccoli frammenti

Stand (Le bizzarre avventure di JoJo) (realizzato in più copie utilizzando un minerale meteorico precipitato sulla Terra parecchie decine di migliaia di anni fa in Groenlandia). In SBR e in Jojolion ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

ridursi in cattivo stato; Facile a ridursi in polvere; Gli sportelli di... piccoli armadi; Propose Un bacio piccoli ssimo a Sanremo nel 1964; I piccoli legumi verdi tondi, ottimi come crema; Dare il cibo ai bambini piccoli ; frammenti di lava che cadono durante un eruzione; frammenti letterari; Un gruppo di frammenti celesti come le Perseidi; Ridotta in minutissimi frammenti ;