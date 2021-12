La definizione e la soluzione di: Ricordi di avvenimenti grandiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FASTI

Significato/Curiosità : Ricordi di avvenimenti grandiosi

Carroceto Vallelata e Buon Riposo con una estensione di circa 580 ettari. A Carroceto si celebrò quindi uno dei più grandiosi fasti registrato nelle memorie dello sfarzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

