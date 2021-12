La definizione e la soluzione di: La retta che congiunge i Poli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASSE TERRESTRE

Significato/Curiosità : La retta che congiunge i Poli

Asse terrestre L'asse celeste, cioè la retta che passa per i due Poli celesti, e l'asse terrestre coincidono in quanto i Poli celesti e i Poli terrestri sono allineati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

