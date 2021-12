La definizione e la soluzione di: I regali distribuiti nella festa da ballo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COTILLON

Significato/Curiosità : I regali distribuiti nella festa da ballo

Lo schiaccianoci (categoria P1417 letta da Wikidata) Preobraženskaja nella parte di Colombina e il giovane Nicolaj Legat. Il ruolo di Clara era interpretato da una bambina della scuola di ballo del Teatro Mariinskij ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con regali; distribuiti; nella; festa; ballo; Residenze regali ; Finisce nei regali di Natale; A volte nei regali è quello che conta; Lo è chi fa molti regali ; Molto comuni e ben distribuiti ; Quattro gol distribuiti equamente fra le rivali; distribuiti ... come fogli con pentagrammi; distribuiti qua e là; Dirige la preghiera nella moschea; Vi... seguono nella rivista; L idrocarburo antidetonante nella benzina; Vive nella stalla; Elegante festa che può diventare una veglia; Improvvisa manifesta zione di gioia o d ira; Ha la sua festa il 19 marzo; La manifesta zione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015; ballo in voga nel sec. XVII; Un vivace ballo contadino; Con fox in un ballo ; Un ballo popolare greco; Cerca nelle Definizioni