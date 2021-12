La definizione e la soluzione di: Il reato militare di chi viola l autorità di un superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : INSUBORDINAZIONE

Significato/Curiosità : Il reato militare di chi viola l autorita di un superiore

Polizia giudiziaria (ordinamento italiano) (categoria Attività di polizia) indagini; in flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato; eseguire accertamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con reato; militare; viola; autorità; superiore; Quello sinfonico venne creato da Liszt; Creato ri di balletti; Quello della strada compie un grave reato ; Un grave reato ; Un autoveicolo militare ; Copricapo militare ; Frequentano l accademia militare ; L Aeronautica militare o.; Dà frutti viola cei; viola zioni delle leggi; Susina colore viola ceo; Tra blu e viola nell arcobaleno; Lama: aveva autorità sul Tibet; L autorità che il vassallo esercitava sul feudo; autorità in campo culturale o professionale; Un autorità mondiale; Striscia che ricopre la parte superiore della tenda; Resoconto al superiore ; Può decorare una tenda nella parte superiore ; Copertura superiore di edifici, può essere a volta; Cerca nelle Definizioni