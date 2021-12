La definizione e la soluzione di: Fu rapito in cielo su un carro di fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELIA

Significato/Curiosità : Fu rapito in cielo su un carro di fuoco

Enoch (antenato di Noè) turbine verso il cielo» con «un carro di fuoco e cavalli di fuoco» (2Re 2, 11) Il patriarca Enoch era il candidato ideale per assumere un ruolo importante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

