La definizione e la soluzione di: Quelli di Capua fiaccarono l esercito di Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OZI

Assedio di Capua (211 a.C.) L'assedio di Capua si svolse a più riprese negli anni 212-211 a.C. da parte dei Romani nei confronti dei Campani, alleati di Annibale. Le forze romane ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

