La definizione e la soluzione di: Può restare fermo in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Significato/Curiosità : Puo restare fermo in volo

Elicottero (sezione Massima velocità di volo) di sollevarsi e abbassarsi verticalmente, restare fermo in volo, spostarsi lateralmente, all'indietro o in avanti e compiere voli similmente a quanto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

