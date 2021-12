La definizione e la soluzione di: Si può farlo allo snack bar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPUNTINO

Significato/Curiosità : Si puo farlo allo snack bar

Altre definizioni con farlo; allo; snack; Decide di farlo l emigrante; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono; Per farlo si deve scavare; Si usava farlo in due con spade o pistole; Spara pallo ni in rete; Un metallo da conio; Manca allo sventato; __ Seduto e Cavallo Pazzo; snack salato croccante e sottile ing; Nota azienda novarese di dolci, snack e cracker; Possono essere anche dette snack ; Quelle di pollo sono uno snack salato fritto; Cerca nelle Definizioni