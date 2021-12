La definizione e la soluzione di: Fa provincia con Barletta e Trani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANDRIA

Significato/Curiosità : Fa provincia con Barletta e Trani

Barletta cercando altri significati, vedi Barletta (disambigua). Barletta (AFI: /bar'letta/, Varrétte o Barlétte in dialetto Barlettano) è un comune italiano di 92 515 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

