La definizione e la soluzione di: Propri della Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRANICI

Significato/Curiosità : Propri della Persia

Persia Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Persia (disambigua). Il nome Persia (in Persiano ?????, "Fars"; Persiano antico: , Parsa) è stato ...

Altre definizioni con propri; della; persia; La propri a quota messa a disposizione per una iniziativa; La festa legata al nome propri o; II... propri o rende disinvolti; Sbarrare propri o in centro; Il colore della maglia della Reggina; Un attrezzo della manicure; La compianta Tebaldi della lirica; La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio; Antica satrapia dell impero persia no; Una chitarra persia na; Uno studioso dell antica persia ; Nel 333 a.C. Alessandro Magno vi sconfisse persia ni di Dario; Cerca nelle Definizioni