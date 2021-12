La definizione e la soluzione di: Pronto per la lavatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPORCO

Significato/Curiosità : Pronto per la lavatrice

Altre definizioni con pronto; lavatrice; pronto per essere spiccato dal ramo; pronto ad assalire; Dev essere pronto ... in ospedale; Lo è il campo pronto per la semina; Accomunano lavatrice e TV; Come molti calzini dopo il lavaggio in lavatrice ; Il cassetto della lavatrice lo ha del detersivo; A mano o in lavatrice ; Cerca nelle Definizioni