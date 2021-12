La definizione e la soluzione di: Presi a esempio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMITATI

Significato/Curiosità : Presi a esempio

Alfabeto fonetico internazionale (sezione Esempi d'uso) assomiglia ai due punti, ad esempio: ['b??ne] è bene. Una vocale rotica si segnala con il simbolo " ? " attaccato alla vocale, ad esempio: [b?d] è bird in inglese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

