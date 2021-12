La definizione e la soluzione di: Predisposto per una particolare persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AD HOMINEM

Significato/Curiosità : Predisposto per una particolare persona

La Ruota del Tempo condizioni di salute, Robert Jordan aveva Predisposto diversi capitoli già completi o solo parzialmente scritti ed una serie di numerosi appunti scritti o registrazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

particolare tipo di figura geometrica con tre lati; Un racconto particolare ggiato; Relativo a un particolare ambito, non generico; Un particolare procedimento di stampa; Il comico Mr. impersona to da Rowan Atkinson; persona spregevole; Privo di persona lità; Nato a Roma l 8 agosto 1995, il persona ggio è un giovane attore e conduttore televisivo;