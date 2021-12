La definizione e la soluzione di: Un pozzo di scienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERUDITO

Significato/Curiosità : Un pozzo di scienza

pozzo altri significati, vedi pozzo (disambigua). Il termine pozzo indica una struttura artificiale, solitamente di forma circolare e di dimensioni variabili, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

È celebre per il Duomo, il vino e un pozzo ; Scrisse ll pozzo e il pendolo; Alto ma verso il basso, come un pozzo ; E' celebre per il Duomo, il vino e il pozzo ; Dev esserlo la coscienza ; La scienza dei fossili; La scienza della termodinamica; La scienza della razionale alimentazione;