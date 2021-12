La definizione e la soluzione di: La Pola del vecchio cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISA

Significato/Curiosità : La Pola del vecchio cinema

cinema italiano fine degli anni settanta, grazie al cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con pola; vecchio; cinema; E adorato presso popola zioni primitive; Un capola voro del teatro shakespeariano; Antica Popola zione della Mesopotamia; Il romanzo capola voro della statunitense Louisa May Alcott; Il gruppo del brano In un vecchio cieco; Tale è un oggetto vecchio ma di valore fra; Da lui deriva vecchio bacucco; Sotto il Ponte vecchio ; Nato a Roma il 22 ottobre 1984, l attore italiano è un astro nascente del nostro cinema ; Una bella Maria Grazia del cinema ; Un compianto Taylor del cinema ; Il cinema in cui entrano le automobili; Cerca nelle Definizioni