La definizione e la soluzione di: A ping-pong annulla il servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NET

Significato/Curiosità : A ping-pong annulla il servizio

Tennistavolo (reindirizzamento da ping-pong) Disambiguazione – "Ping pong" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Ping Pong (disambigua). Il tennis tavolo (anche tennis da tavolo o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

