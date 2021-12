La definizione e la soluzione di: Pietre per acciottolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SELCI

Significato/Curiosità : Pietre per acciottolati

Ciottolato (reindirizzamento da Acciottolato) Il ciottolato o acciottolato è un tipo di pavimentazione per esterni eseguita con sassi arrotondati, noti anche come ciottoli, da cui il nome. Il materiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con pietre; acciottolati; Lancia pietre a distanza; pietre e rocce affioranti dal mare; Si intende di pietre preziose; Il frate di pietre lcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II; Una pietra per acciottolati ; Cerca nelle Definizioni