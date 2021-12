La definizione e la soluzione di: Il Petri riformatore religioso svedese del 500. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLAUS

Significato/Curiosità : Il Petri riformatore religioso svedese del 500

XVI secolo (reindirizzamento da '500) Diffusione del protestantesimo o culto riformato La Riforma protestante in Svezia si afferma con i riformatori svedesi Olaus Petri (1493-1552) e il fratello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

