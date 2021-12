La definizione e la soluzione di: Permette l ascolto del Cd. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LETTORE LASER

Significato/Curiosità : Permette l ascolto del Cd

Disco in vinile rotazione da 78 a 33? giri per minuto, ottenendo così una maggiore durata di ascolto che raggiunse circa 30 minuti per facciata nei Long-Playing (LP), con punte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

