La definizione e la soluzione di: Per mangiarli si usano posate a pinza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASPARAGI

Significato/Curiosità : Per mangiarli si usano posate a pinza

Bacchette per il cibo si usano a mo' di pinza per prendere piccole quantità di cibo, che sono preparate e portate in tavola in porzioni piccole e adeguate. Le bacchette si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli ; Si usano mangiando; Si usano per lo slalom; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono; Le causano forti piogge; Donne non sposate , nei documenti; Le posate con cui si servono le minestre; Metallo per posate ; Metallo per cornici e posate ; Le fa chi si rimpinza ; pinza re... una birra; Ben rimpinza ti; Si rimpinza no nel guardaroba;