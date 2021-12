La definizione e la soluzione di: La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PEST

Significato/Curiosità : La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio

Danubio altri significati, vedi Danubio (disambigua). Riproduci file multimediale Il Danubio (AFI: /da'nubjo/; nell'uso antico anche la Danoia, /da'n?ja/; in tedesco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

