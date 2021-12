La definizione e la soluzione di: Pape _ aleppe : in un verso dantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATAN

Significato/Curiosità : Pape _ aleppe : in un verso dantesco

Pape Satàn, Pape Satàn aleppe vedi Pape Satàn aleppe. "Pape Satàn, Pape Satàn aleppe" è un verso scritto da Dante Alighieri all'inizio del Canto VII dell'Inferno. Il verso è pronunciato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

