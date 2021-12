La definizione e la soluzione di: Orologi a sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLESSIDRE

Significato/Curiosità : Orologi a sabbia

Clessidra (reindirizzamento da Clessidra a sabbia) (disambigua). La clessidra (anticamente clepsidra; chiamata anche Orologio a sabbia o, molto meno comunemente con il neologismo clepsamia) è uno strumento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con orologi; sabbia; L uccellino degli orologi ; orologi o da salotto; II rumore dell orologi o; Noto marchio cult di orologi fondato a Firenze; È circondata da sabbia ; Incagliato in una secca, insabbia to; La sabbia nella vaschetta del gatto; Ci si sdraia sopra per non toccare la sabbia ; Cerca nelle Definizioni