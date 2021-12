La definizione e la soluzione di: Le norme per difendere i de-tentori di copyright. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANTI PIRATERIA

Significato/Curiosità : Le norme per difendere i detentori di copyright

Pubblico dominio (sezione copyright statunitense per opere pre-1923) le leggi che riguardano sicurezza, esportazione). Mentre il diritto d'autore venne adunque creato per difendere l'incentivo finanziario di coloro i quali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

