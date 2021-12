La definizione e la soluzione di: Non vero, posticcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FINTO

Significato/Curiosità : Non vero, posticcio

Enrico IV (Pirandello) non ci viene mai svelato il vero nome, quasi a fissarlo nella sua identità fittizia, è descritto minuziosamente da Pirandello. Enrico è vittima non solo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con vero; posticcio; Un ricovero del pastore; Un vero asino; Il Santo patrono di vero na; Un attrattiva di vero na; Lo è un naso posticcio ; Cerca nelle Definizioni