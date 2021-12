La definizione e la soluzione di: Se non si trattiene per il filo, sale in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALLONCINO

Significato/Curiosità : Se non si trattiene per il filo, sale in cielo

Altre definizioni con trattiene; filo; sale; cielo; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Si trattiene per paura; Forcella che trattiene il remo durante la voga; Monosillabo che trattiene ; Un grande filo sofo; In fine fanno un filo ne; L Ippolito autore della Storia filo sofica dei secoli futuri; Veicolo pubblico con il filo ; Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo; Non devono mancare nelle sale d attesa; Fetta di pane insaporita con aglio, sale e olio; Gli è dedicata una statua colossale ad Arona; Un verso che fa alzare gli occhi al cielo ; Una massa estesa ineguale che copre il cielo ; Una pietra caduta dal cielo ; Guizza nel cielo nuvoloso; Cerca nelle Definizioni