La definizione e la soluzione di: Non sane fisicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TARATE

Significato/Curiosità : Non sane fisicamente

Mens sana in corpore sano alla frase un senso diverso, intendendo che, per aver sane le facoltà dell'anima, bisogna aver sane anche quelle del corpo in virtù dell'unità psicofisica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sane; fisicamente; Occorrono per le tisane ; Fornisce chi beve tisane ; Lo sono anche le pisane ; Prepara infusi e tisane ; fisicamente ben fatto; Pareggiare fisicamente o figuratamente; Rovinare fisicamente o moralmente; fisicamente dotati; Cerca nelle Definizioni