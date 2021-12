La definizione e la soluzione di: Non devono mancare nelle sale d attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEDIE

Significato/Curiosità : Non devono mancare nelle sale d attesa

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Il bel tacer non fu mai scritto) sparava con un fucile caricato con sale sul posteriore dell'animale, in modo da non ucciderlo. Il sale, penetrato nelle carni, produceva comunque un forte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

