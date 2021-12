La definizione e la soluzione di: Il non abbreviato nelle chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosità : Il non abbreviato nelle chat

chat chiacchierate"), detto anche channel (in italiano canale), spesso abbreviato chan. Il primo sistema di chat online è stato Talkomatic, creato da Doug Brown e David ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con abbreviato; nelle; chat; Irregolare... abbreviato nei dizionari; Esplosivo abbreviato in TNT; Il trattamento d'onore abbreviato con S.G; lrregolare... abbreviato nei dizionari; Si pescano nelle mattanze; La mancanza di armonia nelle proporzioni; Si beve nelle liete circostanze; Non devono mancare nelle sale d attesa; Eroina di chat eaubriand; Una risata in chat ; Facebook chat social; La chat terley di Lawrence; Cerca nelle Definizioni