La definizione e la soluzione di: Negozio di pantaloni spesso strappati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : JEANSERIA

Significato/Curiosità : Negozio di pantaloni spesso strappati

Storia dei jeans (categoria pantaloni) ora i pantaloni di tela blu, anche se poi con gli anni sono state introdotte tutte le varianti del caso, occupano un posto negli armadi pressoché di chiunque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con negozio; pantaloni; spesso; strappati; Giacenza di negozio ; Un negozio che non manca di coni e coppette; Un negozio in cui si vende di tutto; negozio con piatti pronti; Nei pantaloni lascia scoperta la caviglia; Cuce giacche e pantaloni ; Lo si sceglie per i pantaloni ; Un misterioso triangolo o un modello di pantaloni ; Si consultano spesso ; Finisce spesso al macello; Recitò spesso con Renato; E spesso sferzata dalla bora; strappati via come un cartello dal vento; Ospita esseri strappati al loro habitat; strappati ... come certi si; Cerca nelle Definizioni